Espectacular, como siempre

Han pasado ya 34 años desde aquel mes de diciembre de 1991 en que TV3 puso en marcha una original iniciativa navideña que consistía en hacer un macroprograma pensado para recaudar fondos relacionados con la salud y la investigación. Cada edición supera siempre a la anterior y las recaudaciones, rompiendo el estereotipo del catalán tacaño, superan siempre las expectativas. Cuando se cerraron las 17 horas de La Marató de este 2025 la cifra se aproximaba a los diez millones de euros que, sin duda, serán más si se tiene en cuenta que hasta el 31 de marzo aún entrarán donaciones en caja a falta también de contabilizar lo ingresado en las más de 3.000 actividades organizadas por toda Catalunya. No pretendemos ser pelotas, sí, admiramos que La Marató de este año volvió a ser espectacular y ágil pese a su larga duración, alternando entretenimiento, que no frivolidad, y sentimiento en algo que, de una manera u otra, nos afecta a todos: el cáncer. ¡Ah, y comprobar que su conductor, el veterano Ramon Pellicer, sigue en estado de pura excelencia! Como siempre.