El fútbol se carga a Broncano

Si no lo saben y esta noche buscan a David Broncano y La revuelta en La 1 de RTVE no lo encontrarán. Así de claro. La pública estatal ha decidido prescindir del show diario porque toca dar en vivo y en directo un apasionante Talavera-Real Madrid de la Copa del Rey. Y claro, se solapan los horarios que, además, cosa poco probable pero no imposible, podría degenerar en una prórroga y en una tanda de lanzamientos desde el punto de penalti. Así que, descanso al candidato para volver a dar las uvas al personal este 31 de diciembre (es una opción, entre las muchas que se barajan ante el silencio de la casa que, por lo visto, aún no saben a quién pasarle el marrón). Ahora bien, eso sí, es de agradecer a RTVE que no hayan apretado el botón de la opción en catalán, como vienen haciendo últimamente, y dar también el partido en “lengua vernácula”, como lo calificaban los impresentables hace unos cuantos años atrás. La audiencia del Talavera de la Reina-Real Madrid hubiese sido, no mínima, sino inexistente, con lo cual se hubiese dado audiencia, poca pero dado, a la competencia.