Lo último en saberse

Si algo tienen los programas del corazón, y otras vísceras, es que nunca les falta un buen y suculento bocado que llevarse a la boca. Y con lo que sobre, como decía aquel, son capaces de preparar unas suculentas croquetas. Todas las cadenas, en sus apartados correspondientes, no están haciendo especiales, porque no pueden, pero sí que están en estado de excitación máxima con la noticia llegada desde los Estados Unidos de que Ana García Obregón, sí, ella, tuvo en su día una relación económica y sentimental con el mismísimo, y ahora denostado, Jeffrey Epstein. Durante su etapa americana, Anita, que estudiaba arte dramático y participó en un capítulo de El equipo A, salió una temporadita con el magnate. En sus recientes memorias ni lo menciona pero se ve que sí, que compartieron copas, cenas y limusina. Con tamaño notición no desmentido, lo del adiós de Kiko Matamoros a la tele (engañado con María Patiño) y la huelga de hambre del otro Kiko, el Hernández, y su marido (en lucha con el ayuntamiento de Melilla) han pasado de lo más desapercibido.