RTVE juega fuerte

Lo de la batalla por la audiencia en la noche de despedida del 2025 y bienvenida al 2026 comienza a dejar de ser una competición amistosa para convertirse en una lucha sin cuartel. Si Atresmedia contrarrestó a los entonces titulares, Andreu Buenafuente y Sílvia Abril, llevando a Santiago Segura hasta la Puerta del Sol, La 1 ha contraatacado colocando, en exclusiva mundial, la primera aparición, en vivo y en directo, de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero, su vocalista fundacional que hace 18 años que dejó de serlo. Será la actuación que dará paso a las uvas cantadas, nunca mejor dicho, por Estopa y Chenoa. Lo harán desde el Palacio Moramar de San Sebastián, con la Concha a sus pies. Mucho mejor que un anuncio (quizá no tan rentable económicamente pero sí capaz de disparar las audiencias). La actuación de “La Oreja” se encuadrará dentro del especial La casa de la músicas, que, en directo, se emitirá desde Madrid, Granada, Pedraza y por supuesto desde el mítico “Pirulí”, dentro de los fastos de lo 70 cumpleaños de la casa. Los mandos, arderán esa noche.