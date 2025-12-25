La locución no avanza

Creado: Actualizado:

Este 2025 que se nos acaba futbolísticamente hablando nos ha dejado preocupados a los que seguimos partido tars partido, por la pequeña pantalla. Sí, tecnológicamente la evolución ha sido notable: cámaras digitales sobrevolando los estadios, búsqueda incansable de imágnes inéditas en los banquillos, panorámicas de cómo son los vestuarios de uno y otro equipo antes de salir a jugar...Perfecto. Lo del VAR, no tanto. Demasiadas consultas con demasiados tiempos muertos. Trazado de línieas en los fuera de juego que no convencen a los afectados (a los benficiados sí, por supuesto), pero en donde se evidencia un claro retroceso es en las locuciones: mala dicción cargadas de tópicos y el giro al estilo radiofónico olvidándose de que lo que cuentan ya lo estamos viendo. Sobran chillidos histéricos y falta docencia futbolera. ¡Como echamos de menos aquellas magistrales clases ante el micrófono televiso de Matías Prats, Félix Pons, Fernández Abajo y José Ángel de la Casa, al que incluso perdonamos aquel histórico gallo con el gol de Señor, el del 12-0, en el España-Malta!