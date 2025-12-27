El gran fracaso del 2025

Creado: Actualizado:

Ahora que se acaba el año y es hora de hacer balance, hay que convenir que si bien RTVE ha sido la que más ha crecido de manera exponencial (mañana hablaremos de lo bueno), también es cierto que propició el mayor fracaso del 2025: La familia de la tele. De hecho, lo suyo fue una muerte anunciada. Contratar, con contratos millonarios, a los desterrados de Sálvame fue un error. Desde aquel promo en qué se veía a María Patiño, Belén Esteban y Kiko Matamoros caminando por las baldosas amarillas de El mago de Oz rumbo a Prado del Rey ya se intuyó que aquello no iba a funcionar. La rúa, exagerada en todo, para escenificar lo que denominaron “vuelta” a casa provocaba vergüenza ajena y ya en plató, todos demostraron desde descontrol hasta desmesura consiguiendo que los habituales de La 1 les diesen la espalda. De hecho tras el fiasco, la familia se ha ido disgregando incluso abandonando el pisito de Ten. Solo María Patiño resiste. Los demás, incluso Belén, que vuelve momentáneamente a La 1 como pastelera, se han retirado a sus cuarteles de invierno.