RTVE, la casa por la ventana

Decididamente, con el viento de las audiencias a favor (muy cerca del primer puesto y distanciándose del tercero), RTVE se ha venido arriba y a la hora de compensar la forzosa baja de Andreu Buenafuente y Sílvia Abril en la Puerta del Sol no ha reparado en gastos para eclipsar a la competencia. De hecho, la previa de las campanadas va camino de convertirse en algo más importante que la presencia de Estopa y Chenoa ante el reloj. Es un decir, claro. Su especial La casa de la música, que va a coincidir con el inicio fasto de sus primeros 70 años de vida de la pública, marcará un antes y un después, porque esta vez las actuaciones musicales no van a coincidir, como suele ser habitual, con las otras cadenas. Si ya era impactante la exclusiva de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero presentando su primer single juntos, en exclusiva mundial, 18 años después, desde el palacio de Miramar en San Sebastián; ahora será Shakira quien actúe, en la fiesta, desde Miami. Y junto a ella, Nicky Nicole, Lola Índigo, Ana Torroja y Rosario Flores desde escenarios más que emblemáticos.