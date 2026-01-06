La culpa fue del emisor

Creado: Actualizado:

Cristina Pedroche se ha rasgado las vestiduras extrañándose de que el vestido, es un decir, que lució, otro, en las campanadas de fin de año haya generado polémica. En su programa altavoz, que no es otro que el Zapeando de La Sexta ha llegado a decir que “no han entendido el vestido, ni el concepto, ni absolutamente nada”. Y ahora sí, a toro pasado, añadió que, dentro del apoyo en la lucha contra el cáncer, el hecho de que su vestido estuviese confeccionado con los retales de los anteriores once que lució en otras tantas presencias en la Puerta del Sol, simbolizaba que sus piezas permiten seguir adelante con una red de apoyo. Y ahí queríamos llegar. Alguien en Atresmedia, Pedroche incluida, se ha parado a pensar que si en vez de tanto secretismo, desvelado como siempre segundos antes de las campanadas, lo hubiesen explicado mejor no hubiese tenido lugar ni tanta confusión ni tantos malentendidos. Los expertos en comunicación indican que para comunicar con claridad hay que hacer comprensible lo completo y eliminar distracciones. En este caso alguien no hizo los deberes.