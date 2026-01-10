Un hecho de lo más inusual

Creado: Actualizado:

Hasta ahora era relativamente frecuente que una cadena generalista contraprogramase a otra en aras de una mayor audiencia. Sin embargo lo que es inusual es que una plataforma lo haga. Pues bien, esto es lo que ha ocurrido este viernes. La Sexta y su “equipo de investigación” presentaba un especial dedicado a La casa de los gemelos, ese engendro, en forma de reality extremo sin líneas rojas (alcohol, sexo, drogas, violencia, homofobia...). Vamos, lo que en cualquier otra cadena estará prohibido, aquí tenía carta blanca. Su primera edición duró solo 24 horas. La segunda ha aguantado algo más, incluidas unas campanadas de fin de año en directo, sin permiso alguno, claro está, desde la Puerta del Sol para mayor gloria de sus seguidores en redes. Gloria Serra denunció que en realidad el reality no era más que una descarada publicidad encubierta de apuestas online para los adolescentes, seguidores del supuesto programa. Pues bien, La casa de los gemelos contraprogramó su emisión con un especial con un reencuentro final de alguno de sus participantes. Y no pasa nada.