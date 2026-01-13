El Avant de las 7.05 sale casi dos horas y media tarde por una avería

El tren Avant que debía salir ayer de Lleida a las 7.05 horas en dirección a Barcelona sufrió un retraso de casi dos horas y media por una incidencia técnica. Un hecho que provocó que las decenas de usuarios de este convoy, que es de los más demandados y utilizado habitualmente por leridanos que van a trabajar cada día a Barcelona, no llegaran a la estación de Sants hasta las 10.20 horas. Una demora que no es la primera que se registra en la línea Avant de Lleida con la capital, pero que es la más destacada de los últimos meses, en los que las incidencias de este tipo se han repetido de forma habitual.

La plataforma Usuaris Avant Catalunya denunció esta situación y que los usuarios se percataron de esta incidencia “a las 6.57 horas”, es decir, ocho minutos antes de la hora prevista de salida del tren. Sin embargo, el convoy en ese momento ni estaba en la estación. En este sentido, fuentes de Renfe precisaron que estaba en el centro logístico de Can Tunis, en Barcelona, y que cuando iba a dirigirse hacia Lleida “se ha detectado una incidencia técnica que le ha impedido salir”. A raíz de esta situación, la compañía movilizó dos trenes. Uno fue a recoger a los usuarios que se habían quedado “colgados” en Tarragona y llegó a Sants “con unos 30 minutos de demora”. Lo peor se lo llevaron los de Lleida, ya que el tren que Renfe mandó para recoger a los viajeros hizo acto de presencia en la estación a las 9.23, salió a las 9.28 y llegó a Barcelona a las 10.20 horas. “Hemos intentado recolocar a los viajeros en otros trenes, pero al ser primera hora de un lunes iban casi todos llenos”, señalaron desde Renfe.

El pasado octubre, el Avant que también iba a salir a las 7.05 horas no pudo hacerlo por una avería, la tercera en cuatro días, y dejó “tirados” a todos sus viajeros, que fueron parcialmente reubicados en otro tren. Finalmente, el convoy salió de la estación de Lleida 70 minutos tarde. La plataforma Usuaris Avant lleva meses denunciando la mala calidad del servicio.