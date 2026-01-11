Líder de la noche

Creado: Actualizado:

No hubo sorpresas y se cumplió el pronóstico. El estreno de El desafío en Antena 3 fue lo más visto de la noche del viernes. Ni el gafe de Patricia Conde, que por cierto acabó su prueba con nota, pudo con el show familiar de Atresmedia. De hecho fue todo un poco más de lo mismo. El anunciado incremento de las dificultades de los ejercicios se quedó en una declaración de intenciones; el programa, no por ello menos interesante, resulta excesivamente largo sobre todo en la previa y a la hora de las votaciones y el jurado, Juan del Val, Pilar Rubio y Santiago Segura, pide a gritos una renovación urgente. Ganó la primera gala Willy Bárcenas con la prueba más agradecida de todas, la de la apnea, que siempre es la más valorada por los jueces, lágrimas de Pilar Rubio incluidas, y María José Campanario, no completó la suya entre mohines varios. Por cierto, la contraprogramación en Youtube de La casa de los gemelos no afectó a la audiencia del especial de La Sexta dedicada a ella. Gloria Serra hizo un 6,1, que es la media de siempre de sus reportajes.