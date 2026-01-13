Otra vez con prisas

Creado: Actualizado:

Está claro. Mediaset anda desbocada en estos primeros compases del 2026. Le ha entrado la fiebre de estrenar, a toda prisa y casi sin promoción alguna. A la brava. Sin red. Y así le va. Con Gran Hermano Dúo la cosa es francamente mejorable, pero es que con Got Talent la cosa aún fue peor. No llegó ni a los dos dígitos. Si es que estamos seguros de que buena parte del personal ni sabía que se emitía la noche del sábado. De hecho, en las informaciones previas, hasta daban mal el nombre de los jurados, ya que se incluía hasta esta, su décima edición (se estrenó en el 2016), a Florentino Fernández y a Tamara Falcó, que ahora dosifica muy mucho sus presencias en pantalla y lo deja todo en manos de El Hormiguero. El caso es que esta búsqueda de nuevos valores artísticos, en la disciplina que sea, ha arrancado con las novedades de Carlos Latre, al que tienen haciendo pasillos por Fuencarral; y Lorena Castell junto a Paula Echevarría y a Risto Mejide, más pitufo gruñón que nunca, que ya ha anunciado que va a ser su último Got Talent. Vamos, que en cuanto acabe este, lo deja.