Y el ‘mercato’, va

Tal y como se están poniendo las cosas, las ventanas de fichajes de las cadenas televisivas, el mercato, vaya, no tienen nada que envidiar a las futbolísticas. Desde que ha arrancado este 2026, los trasvases de una cadena a otra no han hecho más que crecer. Y puede que aún queden más sorpresas por conocer. La más trascendente es, sin duda, la de Marc Giró, el mejor comunicador que tenía en plantilla RTVE junto a Andreu Buenafuente. Ahora que sabemos lo que pasó, ya no sorprende que no fuese el elegido para dar las campanadas para la pública, sustituyendo precisamente a Buenafuente. Giró se va a La Sexta y para suplirle llega Dani Rovira, que, con todos los respetos, juega en una liga inferior. Pero hay más. Toni Clapés tendrá programa en La 2 Cat con lo que se confirma que RAC-1 es la cantera del renovado canal en catalán de RTVE. Jesús Vázquez ha fichado también por La 1 y Juanra Bonet ha dado el salto de Atresmedia para regresar a Telecinco. Y aún hay más, Delicious Martha se va a MasterChef como recambio de Samantha Vallejo-Nágera. Un no parar.