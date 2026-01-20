¡Recortan a Ana Rosa!

Creado: Actualizado:

Ya es una evidencia. En Mediaset lo que funciona se mantiene y lo que no, fuera. Sin medias tintas y con menos paciencia. A la franja matinal y de sobremesa también le ha llegado la reforma y la gran damnificada ha sido, sin duda, El programa de Ana Rosa. ¡Con lo que había llegado a ser la Quintana y su productora para la empresa! Pero las audiencias mandan y la proclamada “reinona” de las mañanas, que perdió parte de su trono en un inexplicable pase a la tarde para ocupar el hueco de Sálvame (con él comenzó todo) que no cuajó en absoluto y su precipitado retorno a las mañanas, tampoco. Así que, desde ayer, la llegada del clásico y familiar El precio justo, a las 13.45 horas con Carlos Sobera y Tania Medina, ha provocado un efecto dominó. Vamos a ver se ubica ahora a partir de las 12.30, justo antes del concurso, lo que hace que Ana Rosa Quintana se quede con 70, sí, 70 minutos menos de programa. La plantilla de colaboradores, de A.R., con la crisis encima, ha comenzado a reducirse y esto es solo el principio. Habrá que ir retocando también contenidos.