‘La revuelta’ se hunde

Andan preocupados en Prado del Rey y, la verdad, motivos no les faltan. Desde el arranque de este 2026, La revuelta, uno de sus programas insignia, no ha alcanzado las audiencias que eran habituales en ella a lo largo del 2025. Es más, el 14 de enero, por primera vez en su historia, no llegó al doble dígito y se quedó en un 9,3. En RTVE no se explican el hecho porque el show es el mismo, los invitados tienen nivel similar a meses atrás y Broncano tampoco ha cambiado (¡es cierto, sigue sin saber vocalizar!). Y la cosa causa cierta desazón ahora que se encadenan los estrenos de los programas de esta nueva temporada. Si se fijan, en todas las promos aparece el nombre de La revuelta, tanto escrito en pantalla como en off. Todos los estrenos se podrán ver inmediatamente después del show de Broncano. Y no son pocos. Series y concursos de entretenimiento como The Floor con la renacida Chenoa y el de pasteleros domésticos con Belén Esteban, en su adiós televisivo; y Marina Castaño, viuda en segundas nupcias del Nobel Camilo José Cela, como cabezas de cartel.