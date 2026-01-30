Un anuncio de lo más divertido

Creado: Actualizado:

Ayer se conmemoraba el Día Mundial de la Publicidad. Una conmemoración más de esas que nos caen a diario en los últimos tiempos. Pero es bueno recordar que hay anuncios, sobre todo los televisivos, que es de lo que tratamos aquí, que pese a ser machacones, reiterativos, manipuladores y tentadores acaban formando parte de nuestra memoria popular. De los de ahora quizá no nos acordamos pero los que ya tenemos una edad tenemos grabados a fuego los de nuestra infancia, en pantallas en blanco y negro. Dicho esto, existe uno, que aún puede verse en todas las cadenas, promocionando una conocida marca de gafas graduadas. Gira en torno a la construcción de la celebérrima torre de Pisa en 1173 y su célebre inclinación. El ingeniero constructor repasa la obra ya terminada y su ayudante, junto a los planos, le pasa las gafas. Se las pone, mira y exclama: “Pero si está torcida... Hay que comenzar de nuevo.” ¿Ingenuo? Sin duda, pero divertido y adictivo, también. Por cierto, el maestro Poncela le dedicó un hilarante capítulo a la torre en su magistral La tournée de Dios.