Sueños de un seductor

Risto Mejide (Barcelona, 1974) vuelve a estar “soltero”. De hecho, esta noticia no tendría mayor importancia, salvo la provocada por un ataque de irresistible mezcla de curiosidad y morbo de no ser un hecho destacable. Desde que en el 2023 el conocido como el Pitufo Gruñón en televisión finalizó su relación con Laura Escanes, tras siete años de convivencia y una hija en común, al conductor, ahora mismo, de Todo es mentira y jurado cascarrabias de Got Talent ya se le han conocido hasta cinco nuevas parejas (Natalia Almarcha, Eva Baroja, Laia Grassi, Grecia Casta y Merche Torre), lo que nos lleva a darnos cuenta de que Risto es un seductor en serie con un idéntico patrón en todos los casos, más allá de su brevedad; inicio y final a través de las redes sociales, puntuales apariciones en revistas y photocalls, y tempostuosos finales con lluvia de reproches de sus ex. La gran beneficiada de este agobiante sueño de seductor de Risto Mejide ha sido su primera ex, Laura Escanes, desde que no está con él se ha convertido en un fenómeno mediático en TV3.