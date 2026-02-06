El misterio “Crossobar”

Creado: Actualizado:

Por si no se habían dado cuenta, le contamos que ayer jueves no se emitía segunda entrega de Crossobar, el programa de José Mota basado en imitaciones de programas y series de diferentes cadenas que llegan a la parrilla televisiva. La 1 emitió un largometraje, Matusalén, y dejó entrever que la cosa queda suspendida sine die. Y a partir de ahí, un sinfín de especulaciones. En su estreno, Crossobar tuvo una aceptable audiencia pero malas críticas en redes y en los medios especializados. Ya lo escribimos en su día: gags largos, irregulares, algunos desafortunados (la parodia de El ministerio del tiempo fue penosa) y otros difíciles de entender si no conocías la trama de las telenovelas que se parodiaban. Y a partir de aquí, rumores: que la calidad del producto emitido en su estreno no justificaba los cerca de 600.000 euros de coste por capítulo (el reparto, eso sí fue excelente) y que, esa es más creíble, que las cadenas, que no son RTVE por supuesto, han puesto el grito en el cielo por que se haga mofa y befa de sus producciones. En fin, veremos qué pasa en las siguientes semanas.