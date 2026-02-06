El misterio “Crossobar”
Por si no se habían dado cuenta, le contamos que ayer jueves no se emitía segunda entrega de Crossobar, el programa de José Mota basado en imitaciones de programas y series de diferentes cadenas que llegan a la parrilla televisiva. La 1 emitió un largometraje, Matusalén, y dejó entrever que la cosa queda suspendida sine die. Y a partir de ahí, un sinfín de especulaciones. En su estreno, Crossobar tuvo una aceptable audiencia pero malas críticas en redes y en los medios especializados. Ya lo escribimos en su día: gags largos, irregulares, algunos desafortunados (la parodia de El ministerio del tiempo fue penosa) y otros difíciles de entender si no conocías la trama de las telenovelas que se parodiaban. Y a partir de aquí, rumores: que la calidad del producto emitido en su estreno no justificaba los cerca de 600.000 euros de coste por capítulo (el reparto, eso sí fue excelente) y que, esa es más creíble, que las cadenas, que no son RTVE por supuesto, han puesto el grito en el cielo por que se haga mofa y befa de sus producciones. En fin, veremos qué pasa en las siguientes semanas.