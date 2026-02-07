Adiós a las Mamarazzis

Creado: Actualizado:

La 2 Cat prescinde del programa de cotilleos del corazón de Laura Fa y Lorena Vázquez, pero no teman si son fans de ellas. Podrán reencontrarse con la pareja de cotillas en Cafè d’idees (La 2), Espejo público (Antena 3) o Col·lapse (TV3). Se ha cumplido, y no es para presumir de ello, lo que ya vaticinamos tras su estreno en La 2 catalana. Las Mamarazzis están muy bien para sus colaboraciones en prensa escrita, sus pódcast o secciones dentro de otros programas, pero no les alcanzaba para conducir un espacio semanal sobre cotilleos del mundo rosa. Les faltaba ritmo, excesivamente acelerado, su presupuesto era low cost, el plató horrendo y los fallos técnicos excesivos. O sea, un desastre que no solamente no mejoró en las semanas sucesivas sino que hicieron alejarse de ellas a la audiencia convencional de la pública. Por eso van a seguir en pequeño formato, que quizá es su hábitat natural mientras se plantean una nueva orientación, si es que se da el caso, para un nuevo programa. Para chapuzas como las presentes ya tuvimos bastante con el decadente Sálvame.