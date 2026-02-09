Que no se repita el error

Creado: Actualizado:

El éxito de L’any que vas néixer en La 2 Cat ha llevado a RTVE a decidir que la fórmula podría funcionar en La 1 para todo el estado. Excelente idea aunque cabe recordar que no hace tanto desaprovecharon un proyecto similar con Los archivos secretos del NO-DO. El caso es que, aún sin fecha de emisión, El año que naciste, ya se sabe que Xavi Bundó, la gran revelación televisiva del año, no lo conducirá. Y es una lástima porque además de hacerlo a la perfección con la impagable virtud de conseguir que el protagonismo del espacio lo tenga el invitado y no el presentador (cosa que parece fácil pero que no lo es), la pública puede repetir el mismo error cuando quiso llevar el exitoso El foraster de TV3 a La 1. No acertaron con el presentador al no contar con Quim Masferrer y probaron con Pablo Chiapella, Edu Soto, Jorge Cadaval y Leo Harlem. Ninguno funcionó. El programa fue cancelado en menos de dos años. Pero lo más sorprendente es que la versión en castellano de L’any que vas néixer se grabará en Sant Cugat, lo que hace que la cosa sea aún más incomprensible.