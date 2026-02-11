Los lunes, cocina

Creado: Actualizado:

Ya ha empezado La 1 de RTVE a promocionar su Top Chef: Dulces y Famosos, que uno piensa que ya era hora porque los capítulos están grabados desde después del verano, semana de septiembre arriba, abajo. El concurso de repostería para famosos, conocidos y saludados, con Belén Esteban, Marina Castaño y Antonio Resines como cabezas de cartel, lo van a poner en la noche de los lunes tras La revuelta. Es lo normal porque en la pública ese día es el destinado a temas culinarios. Lo empezarán a emitir en cuanto cierre DecoMasters, ya en su recta final, que no ha provocado entusiasmos indescriptibles, la verdad. Los jurados no van a ser los de siempre. Estarán Paco Romero, cocinero; Osvaldo Gross, pastelero, y Eva Arguiñano, repostera. Y cuando acabe la cosa, comenzarán ya con el concurso titular de los lunes, MasterChef, con un cambio de salida. Ya no estará, tras 38 ediciones, Samantha Vallejo-Nágera, sustituida por la influencer Marta Sanahuja, más conocida en las redes como “Delicious Marta”. Sí siguen, no sufran, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz.