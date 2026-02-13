El daño que hacen las redes

Creado: Actualizado:

Desconocemos si están al corriente del caso. Hace unos días, una concursante de Pasapalabra, Rosa Rodríguez, se llevó el mayor premio entregado hasta ahora por el veterano y popular concurso de Antena 3: 2.716.000 euros. Sí, un pastón. Pero el caso es que inmediatamente después de ganar, alguien colgó en las redes sociales, que como es sabido las carga el diablo, que el rosco final, que la llevó al triunfo, estaba amañado, hasta el punto que Atresmedia ha tenido que salir al paso para desmentirlo, pero el daño ya está hecho. Pruebas de la “trampa”, ninguna. Constatación del hecho, menos aún. La polémica surge de la última pregunta, la que le llevó a la victoria: con la “M”, ¿apellido del jugador de la NFL que fue designado MVP en las finales de 1968? Y ella va y lo acierta. ¿Difícil? Seguro. ¿Imposible? No. Conozco a compañeros de la redacción que son enciclopedias vivientes del futbol americano. Seguro que ellos también sabían la respuesta: Earl Morrall (1934-2014), cuando militaba en los Baltimore Colts. La argentina, afincada en España, acertó. ¿Por qué era imposible que lo supiera?