El renacido Vázquez

Del nuevo Benidorm Fest, festival musical que en otras circunstancias no pasaría de discreto, cabe destacar, eso sí, la presencia de Jesús Vázquez (La Coruña, 1965) como presentador. El incombustible presentador, por el que no parece que pasen los años (es un nuevo Jordi Hurtado), ha acabado en RTVE después de haberse pateado la práctica totalidad de los platós televisivos, especialmente los de Mediaset, donde permaneció durante más de 20 años y que, visto lo visto, confirma que no supieron sacarle lo mejor que lleva dentro, colocándole al frente de verdaderos bodrios televisivos. Es más, Vázquez se ha convertido, en tan solo dos semifinales, en lo más destacable del concursito musical, que, con permiso de las redes sociales, que critican y mucho sus tardíos horarios de emisión, se ha convertido en lo único destacable, hasta el punto que sus compañeros de presentación, Javier Ambrossi (sigue siendo muy malo), Lala Chus e Inés Hernand son francamente prescindibles. Vázquez se basta y se sobra para sacar adelante un proyecto tan endeble.