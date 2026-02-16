La explosión de ‘Aquí la Tierra’

Creado: Actualizado:

En este aún jovencísimo 2026, Aquí la Tierra de La 1 se ha convertido en el paradigma de los programas de servicio en una televisión pública. Le han ayudado, sin duda, las siete borrascas que se han paseado a sus anchas por la geografía hispana desde enero. El espacio divulgativo, de las 20.30 horas, que dirige y presenta Jacob Petrus (que también hace doblete un poco antes en La 2 Cat), ha abandonado parte de sus secciones lúdico-gastronómicas para centrarse más en la información, desoladora a veces, de los estragos de lluvia, nieve, vientos huracanados, riadas e inundaciones... Y prueba de ello es que, aunque el programa se emite de lunes a viernes, llevan ya dos fines de semana con especiales de dos horas, para que nadie se quede, parodiando al amigo Carles Porta, “sense llum a la foscor”. Estos especiales, en los que también interviene Quico Taronjí e Isa Moreno, utilizan la fórmula de los informativos 24 horas. La misma actualidad en bucle, intercalando noticias de última hora para que el personal esté al corriente casi al momento sin necesidad de verlo íntegro.