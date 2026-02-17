¿Dulce? No, empalagoso

Creado: Actualizado:

La 1 estrenó en la noche del domingo, y de manera provisional, su enésima variante de un talent gastronómico, Top Chef: dulces y famosos. Decimos lo de provisional porque la casa no tiene demasiado claro dónde va a ponerlo. En principio iba a ir el lunes, tras La revuelta, pero aún no ha finalizado el fiasco de Deco Masters. Así que, sin paciencia, lo pusieron en domingo para anunciar ayer mismo que ahora irá la noche de los miércoles, donde coincidirá con el futbol (TVE tiene los derechos de las semifinales de la Copa del Rey). El caso es que la audiencia no fue buena y quedó por detrás de la serie de Antena 3 y de la entrega del Gran Hermano Dúo de Telecinco. Y es que la cosa no da para mucho más. Belén Esteban, y sus frases hechas como quien espolvorea su trabajo con azúcar glasé, no mueve pasiones en su adiós televisivo. El grupo de actores (Luis Merlo, Eva Isanta y Mariano Peña) hacen lo que pueden, pero tampoco... Y el resto, pasa desapercibido, salvo los histrionismos de la drag Samantha Ballentines. Lo más sorprendente, la eliminación de María Castaño.