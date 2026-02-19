Promos con sentimiento

Creado: Actualizado:

Los anuncios televisivos es lo que tienen. Los hay buenos, pocos, regulares, bastantes, y malos, muchos. Pero hay otros, muy de cuando en cuando, que se convierten en entrañables. Este es el caso de uno que viene emitiéndose en Movistar (sí, ya sé que no es una plataforma en abierto) los días de partido. Lo protagonizan tres actores: un niño, un adulto y un anciano. Los tres, que en realidad son dos en la trama, defienden el fútbol como un elemento vital en la cohesión social y a los acordes del maravilloso bolero Contigo aprendí (no todo ha de ser Rosalía o Bad Bunny) compuesto por el maestro Armando Manzanero en los sesenta. El mensaje es tan emotivo como contundente: la vida es lo que pasa entre el día en que tu padre te llevó por primera vez al estadio y el día en que tú le llevas a él. Si no lo han visto aún, háganlo, seguro que se les pone un nudo en la garganta. Un canto de amor al fútbol, pese a las fechorías del VAR, y a la relación paterno-filial a través del deporte del balón como pocas veces se había visto en una pequeña pantalla. Sin duda alguna se merecería algún premio.