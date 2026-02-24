Al final fue lo más visto

Creado: Actualizado:

Es evidente que no existe una relación causa-efecto, pero no deja de ser curioso que, después de que Anatomía de un instante fuese lo más visto de la noche del domingo, Moncloa anuncie que hoy se aprobará desclasificar los papeles del 23-F. Sí, ya sé que se ha iniciado una corriente de opinión que se pregunta si desclasificar los papeles quiere decir todos o unos cuantos. Pensamos que todos, porque por fechas, 45 años después, ya han prescrito. Pero, en cualquier caso, felicitaciones a La 1, que, pese a que la finalización de la cuarta entrega (se proyectaron los cuatro a la vez) finalizó a las tantas, tuvo una media de audiencia del 15,1 por ciento (el primero se enfiló hasta el 17,6) superando de mucho a la telenovela turca de Antena 3 y a la cansina, pero nada novedosa, nueva trifulca de Gran Hermano Dúo en Telecinco. Y nos alegramos también porque, a pesar de que dudamos que el sector más adolescente de la audiencia se enganchase a la trama sobre los preparativos del fallido golpe de Estado de 1981, al menos se demostró que hay quien todavía se interesa por el tema.