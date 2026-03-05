A ‘reality’ muerto...

Creado: Actualizado:

Aún está fresco Gran Hermano Dúo (acabó el martes con el triunfo de Carlos Lozano como agradecimiento a los muchos servicios prestados a la cadena) y Telecinco ya estrena un nuevo reality. La enésima edición de Supervivientes desde Honduras confirmando lo que ya sabíamos, que sin realities, para Mediaset, no hay paraíso. De hecho la edición que arranca hoy mismo no presenta un cartel demasiado llamativo, hasta el punto que la máxima novedad es el cambio de presentadora en los cayos: María Lamela sustituye a Laura Madrueño. Entre los que saltarán esta noche desde el helicóptero a las aguas caribeñas destacan Ivonne Reyes, expareja de Pepe Navarro, con sonoros litigios con luz y taquígrafos; el veterano cantante José Manuel Soto, que a sus 65 años busca relanzar popularidad; Gabriela Guillén, madre del último hijo, el séptimo, de Bertín Osborne; Paola Olmedo, exyerna de Carmen Borrego y Alba Paul, la pareja de la famosísima influencer Dulceida. Todos los demás, secundarios de lujo aunque con derecho a alguna que otra polémica.