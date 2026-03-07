Mala noche para La 1

Creado: Actualizado:

RTVE tuvo una mala jornada en la franja de noche. Brilló en ella menos de lo habitual. Comenzó con La revuelta, a la que está perjudicando sus idas y venidas con el futbol y, el jueves, con el debate electoral en Castilla y León. Con un 9,7 se quedó muy lejos de El Hormiguero con Marc Giró en el plató para hablar de lo suyo. Resines y La Mari de Chambao con Broncano aportaron poco, la verdad. Y luego, Al margen de todo de Dani Rovira, en su segundo programa, tuvo que vérselas con el estreno de Supervivientes. No hubo color. 21,00 para Telecinco y 7,7 para la pública. Bien está que se venda como un programa marginal, que iba a ir a La 2 y que, con la ausencia de Buenafuente, ha pasado a La 1. Vamos a aceptarlo. Mejoró algo, la verdad, pero no mucho. De Lolita, lo único que sacamos en claro es que malcría a sus nietos y Ana Milán y Anabel Vázquez pasaron desapercibidas. El estreno de Paula Púa es tan prescindible como lo fue hace siete días Mónica Pérez con Tías de Cine. Habla de manera atropellada y no sabe vocalizar. Lo mejor sigue siendo Albert Pla.