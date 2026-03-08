¡Y Antena 3... también!

Creado: Actualizado:

A El desafío aún le restan tres galas (las dos semifinales y la final) y Antena 3 ya anda publicitando la décimo tercera edición de Tu cara me suena, el show familiar más emblemático de la cadena en la noche de los viernes y que puede presumir, y presume, del hecho de que en ninguna de las entregas de sus anteriores doce temporadas ha perdido nunca el liderato de la audiencia. En la nueva TCMS, de la que ya está finalizando las grabaciones pensando en su estreno en el próximo abril, sigue Manuel Fuentes como presentador y Lolita, Chenoa –a la que se le perdona que presente dos programas en La 1, es de suponer que por contrato y tras arduas negociaciones, Florentino Fernández y Àngel Llàcer, como humorista presidente. Y entre los concursantes destacan Jesulín de Ubrique, para hacer bueno del dicho de que “la familia que concursa unida permanece unida”, ya que su esposa, María José Campanario, participa en El desafío; y Sole Gimenez, la voz solista de Presuntos Implicados, grupo de moda en los 90; y la imitadora Leonor Lavado. Esto es un no parar.