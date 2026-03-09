Ya nada será igual

Creado: Actualizado:

A los incondicionales del Joc de cartes de TV3, si aún no lo saben, la noticia no les gustará: Marc Ribas deja el programa para dedicarse a sus nuevos proyectos profesionales. Pero la mala noticia queda un tanto suavizada por el hecho de que su ausencia no se producirá hasta el otoño-invierno de 2026. La temporada de verano aún la conducirá Ribas, que puede presumir de que, incluso con sus numerosos detractores, su “batalla de restaurantes” a la catalana ha liderado siempre la audiencia televisiva. A nivel personal siempre hemos pensado que Joc de cartes es un buen programa divulgativo de la cocina de aquí pero con una mala mecánica. Dicho esto. El sustituto escogido, entre una larga lista de candidatos, ha sido Arnau París, un empresario reconvertido en restaurador a raíz de su éxito en el MasterChef de La 1 en el 2021 y que ahora pueden ver en Cuines de la pública catalana. Aún no se sabe la nueva orientación del programa aunque ya se sabe, los experimentos en casa y con gaseosa. Aunque en este caso quizá estarían de alguna manera justificados.