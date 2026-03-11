El doblete de Sílvia Abril

Creado: Actualizado:

Ándese con ojo la excelente profesional Sílvia Abril (Mataró, 1971). Su abrumadora presencia en el espectro mediático (presentadora, concursante, tertuliana, entrevistada, jurado, invitada...) puede provocar el efecto contrario del que se pretendía: convertirse en la Santiago Segura femenina y provocar hartazgo en el personal. La pareja sentimental del no menos excelente Andreu Buenafuente, y más allá de la polémica (más en redes sociales que en otros ámbitos) por sus declaraciones en la alfombra roja de los Goya (sin pretender tomar partido, a mí también Los domingos me ha parecido un muermo), acaba de estrenar en La 2 Cat un programa de entretenimiento titulado I ara què? Con lo cual la comunicadora hace ya doblete en la misma cadena con La recepta perduda. No pasa nada, porque no es la primera ni la última que lo hace, en cualquier cadena e incluso en cadenas distintas, pero fríamente parece excesivo, la verdad, porque al final la sobreexposición tiene su precio. Y negativo, además. En cualquier caso, le deseamos el mejor de los éxitos y de las audiencias.