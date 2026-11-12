Y todos la mar de amigos

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Ejercicio de buen rollismo llevado al máximo en el estreno de La cena de los idiotas (que, por cierto, aun no entiendo el título tan peyorativo, visto lo visto) en La 1. La cosa, grabada y editada convenientemente, suena a aquel Mi casa es la tuya que presentó, no hace tantos años, Bertín Osborne en Telecinco que, a su vez, bebía de En mi casa o en la tuya en La 1 con idéntico presentador. La cosa va de reunir a un grupo de personajes en torno a una mesa y mientras cenan ir debatiendo de buen rollo temas generales y personales. La puesta de largo, en un comedor imposible, por cierto, contó con Gonzalo Miró como anfitrión (a este chico es que se lo dan todo en la pública), al propio Bertín, Cristina Cifuentes, Pablo Echenique y Montserrat Domínguez. Tortilla de patatas y carne al punto fue el menú que apenas tocaron salvo Bertín, que se lo acabó todo y trasegó vino, esta vez blanco. Fue un ejercicio completo de “ji, ji, ja, ja” sin un mal gesto ni una palabra de más. Y, además, con una audiencia de lo más aceptable (15,1).