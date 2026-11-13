Los mítines andan a la baja

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La clase política no es tonta, aunque a veces lo parezca, se han dado cuenta de que resulta más rentable, en términos electorales, participar en un programa de máxima audiencia que en un mitin, por muy a rebosar que esté el escenario donde se lleve a cabo. Es obvio. Al mitin van los tuyos y lo más que sacas en un informativo es un titular y un corte de 20 segundos. En cambio si vas de invitado a un show tendrás protagonismo durante el tiempo que dure el show y las declaraciones serán analizadas y reproducidas a conciencia. Desde este punto no es de extrañar que en esta precampaña, que en nada se diferencia de la campaña, haya habido masiva presencia. Por La Revuelta han pasado Sánchez (36 en audiencia), Gabriel Rufián con Irene Montero (21), Abascal (33) y Ada Colau (22,9). Por La Séptima, Sánchez, que ayer repitió en El perro andaluz. Feijóo, en cambio, pese a jugar en casa en El Hormiguero, con una entrevista masaje de Pablo Motos, se quedó en un 19, que, siendo bueno, es poco. Eso sí es un barómetro.