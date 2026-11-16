La Lotería ya está aquí

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Tendrían que ir visionando, si les apetece claro está, el anuncio de este año del sorteo de la Lotería de Navidad. Se titula Corazonada y, si obviamos esa tendencia, desde hace años además, de buscar la lágrima fácil del personal para que acepte el mensaje de jugar al juego más popular del año, resulta hasta atractivo. Rodado en Santander, mi segunda tierra, y que sirve perfectamente como reclamo turístico (El Sardinero, la Plaza España, La Grúa de Piedra, el paseo Marítimo, la calle Juan de Herrera...) la promoción cuenta la historia de Edu, un enfermo cardíaco que necesita urgentemente un trasplante y que recibe uno de un joven que acaba de morir. Una corazonada le hace comprar un décimo de lotería, que es el último que queda en la administración, que, cosas del guion, es el que va a comprar la hermana del donante. Edu decide compartirlo. Abrazos y música sentimental para anunciar el eslogan de este 2026: “Compartir nos da vida.” Pueden encontrarlo en castellano, catalán, gallego y euskera. Todo un detalle.