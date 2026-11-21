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Lo confieso. En casa fuimos incapaces de aguantar el “cara a cara” Sánchez-Feijóo hasta el final. Se nos hizo interminable e insoportable. Sin duda influyó que nos tragamos la larguísima previa de La 1. Cansina y repetitiva. Solo les faltó analizar, y perdón por el símil futbolístico, si Sánchez iba a salir con un 4-3-3 con los extremos abriendo el campo y si Feijó optaba por tres centrales y dos carrileros. Fue tal el aluvión de datos, cifras, estadísticas y recordatorios, que se nos hizo una bola en la garganta. Luego, lo de siempre. Más ruido que nueces y más continente que contenido. Sufrimos por los asesores, que debían de llevar días sin dormir. El presidente optó por la posesión con presión alta y el aspirante, cual equipo guerrero, por la misma presión pero desplazamientos largos. Sánchez estuvo comedido y Feijóo faltón. No es de recibo interrumpir constantemente el discurso del rival. Y ahí suspendemos a la moderadora, a la que se le fue el cara a cara de las manos. Pero bueno, audiencias millonarias (Antena 3 superó a La 1) y el 29-N se sabrá todo.