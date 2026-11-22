Creado: Actualizado:

En la entrada de los cuarteles de la Guardia Civil figura el lema, toda una declaración de intenciones, “Todo por la Patria”. En la de Mediaset tendrán también que colgar este todo: “Todo por la pasta”, que define perfectamente su ADN televisivo. Mira que hemos denunciado públicamente que es una cadena tramposa y manipuladora donde las haya, pero este viernes fue capaz de seguir sorprendiéndonos. En el programa de prime time que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona, que por cierto no fue lo más visto de la noche, trajeron al plató a Olvido Hormigos, en su día mediática y hoy olvidada, para recordar una pelotera que sostuvo con Belén Esteban hace... 20 años. Pues bien, al parecer, hace un tiempo, Belén le mandó un mensaje de audio al móvil pidiéndole perdón. Ella lo niega y aporta el audio. Y ahí está la trampa. El programa lo hizo escuchar a todos los tertulianos, pero a la audiencia en casa, no. ¿Y por qué? Porque así siguieron con sus filias y fobias, sobre Belén y Olvido, para montar otro debate sobre si dijo perdón o no. Como no lo pudimos oír, pues todo vale.