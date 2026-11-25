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Ha vuelto El foraster al prime time de TV3 y la sensación es que no se ha ido nunca. Es un programa ganador, que arrasa en audiencia (15,8 en su visita a Tossa de Mar y 19,0 este lunes en Salomó, su segundo viaje en esta su décima temporada (se estrenó en el 2013)). Quim Masferrer (Sant Feliu de Buixalleu, 1971) ha hecho bandera del buen rollo y allá donde va triunfa por todo lo alto. Cae bien y hace disfrutar al personal. Curioso porque en su versión en castellano, y fuera de Catalunya, El paisano fue un completo fracaso. Esta semana el presentador visitó Salomó, la pequeña localidad del Tarragonés. Buen rollo a espuertas. De la galería de personajes mostrados nos quedamos con dos: David, un abogado al que le diagnosticaron Parkinson en el 2006 y que regresó a Salomó. Con retranca dice que no puede estarse quieto y está en todos los fregados del pueblo. El otro es Froilà, que tiene en su casa la prensa de aceite más antigua del mundo. Es de 1619 y todavía funciona. Masferrer lo pudo comprobar in situ.