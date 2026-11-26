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Los culebrones forman parte importante de la memoria televisiva de este país. Hasta los 90 no los conocíamos, hasta que TV3, en sus comienzos, programó, con éxito, seriales como Lampiao i Maria Bonita, la primera; L’esclava Isaura y, sobre todo, Dancing Days, todas ellas producciones brasileñas. Luego TVE pescó en el mercado venezolano con otros dos éxitos más que notables, La dama de rosa y Cristal y repitió en el 2005 con una producción argentina que también rompió moldes con sus 119 capítulos: Amarte así, Frijolito, con cantante, madre soltera, que cree que su hijo es fruto de una violación en una noche loca de un antiguo novio que se hará indispensable para Frijolito. Y hasta ahí podemos leer. Su protagonista, un niño de 6 años, Alejandro Felipe Flores, se hizo tremendamente popular junto a sus padres en la ficción Litzy y Mauricio Ochmann. Ahora, si siente nostalgia por volverla a ver, la tienen a su disposición en Nova, los fines de semana, sábado y domingo, a las 18.00 horas.