Una mirada al segle XX

Tot aquell que la conegui, i en conegui la història, sap que Lleida ha estat una ciutat trasbalsada, i el Museu Morera n’és una evidència. Des la seva inauguració l’any 1917 amb la primera seu al Mercat de Sant Lluís, la col·lecció ha anat d’aquí cap allà sempre amb provisionalitat. L’acull l’any 1934, i hi viurà els anys de guerra i postguerra, l’Hospital de Santa Maria, fins al 1975, que es trasllada al convent del Roser fins al 2007, que l’acollirà el Casino Principal, tot un calvari fins que des de l’any passat l’antiga Audiència a la Rambla de la ciutat n’és la seu permanent, incipit vita nova i estrena nom: Morera. Museu d’Art Modern i Contemporani. Un edifici de sis plantes comptant-hi la de peu de carrer, que a més de recepció mostra, a una banda, les adoberies del XIII, que van emergir amb les obres, i, a l’altra, projeccions de videoart i d’art digital del fons del museu: l’art contemporani. El nou Morera s’estrena amb l’exposició Arrels i horitzons. Més d’un segle d’art, que mostra la col·lecció en un recorregut cronològic, temàtic i multidisciplinari amb una tria de 470 peces, d’entre les 5.000 del fons, que va des de la gènesi, la Lleida del 1900, a partir de la col·lecció de Jaume Morera i els seus contemporanis, passant pels temps de conflictes, en un trànsit per l’Europa d’entreguerres, les avantguardes i la Guerra Civil espanyola, època de la qual mostra un curtmetratge del bombardeig de Lleida, fotografies d’Agustí Centelles, cartellisme de Fontseré i una escultura d’Apel·les Fenosa. Dels anys de llarga postguerra són molt interessants els gravats sobre El Canyeret de Josep Benseny, però el visitant també hi descobreix Leandre Cristòfol, des dels retrats femenins de la vida pagesa fins als Ralentís espacials, una de les aportacions més destacades a l’escultura contemporània. Arribem a l’informalisme, amb el Grup Cogul: de Coma Estadella a Àngel Jové, i, d’aquí, a les transicions i pràctiques artístiques contemporànies. Avui, amb la normalitat assentada, el director, Jesús Navarro, en conversa amb l’historiador de l’art Albert Velasco i la periodista cultural Maria Palau, presenta la Guia d’autors i d’obres que formen i conformen la col·lecció del Morera en un recorregut que mira el segle XX, viu l’instant i obre els ulls al demà.