Món rural
Estrafet, manllevo el títol d’aquest escrit al llibre que estrena col·lecció, Horitzons, en coedició entre la Fundació Privada Horitzons 2050 i l’editorial Fonoll: Mobilitzem-nos! Món rural! Noves ruralitats per als territoris històrics. Una col·lecció sobre els grans debats que tenim com a país, com a societat i com a ciutadans diu la solapa d’aquest número primer, que presenta, talment un llibre d’actes en una lluita contra l’efímer i una aposta per la perdurabilitat, les reflexions presentades, debatudes i contrastades en el Seminari que va tenir lloc la tardor d’ara farà dos anys a l’Institut d’Estudis Ilerdencs i al municipi de Torrebesses organitzat per la Fundació Horitzons, el Grup de Recerca del Departament d’Urbanisme, Territori i Paisatge de la Universitat Politècnica de Catalunya, la Càtedra Living Architecture de la Universitat Politècnica de València i la UdL i coordinat pel Prof. Dr. Carles Llop i per Adrià Álvarez, arquitecte doctorand, que, alhora, en són els editors científics, del llibre. Una obra col·lectiva que planteja possibles accions de reequilibri entre el despoblament del món rural i la massificació urbana, és a dir, com refer l’imaginari rural i l’urbà, segons el títol de la ponència del Prof. Dr. Joan Nogué. Aportacions del tot interessants, i que fan de molt bon llegir, sobre pobles, micropobles, ciutats intermèdies, metròpolis i megaregions o nous referents territorials i noves metròpolis rurals. Hi trobem l’interior de les terres de Castelló com a exemple de despoblament rural; però també noves ruralitats, territoris emergents, desenvolupament econòmic i innovació, oportunitats de l’agroecologia en les noves ruralitats; l’Olivera com un projecte cooperatiu que vol dialogar amb les noves ruralitats; els sòls de les Terres de Lleida i els reptes dels nous sistemes agrícoles; reflexions sobre el viure en el món rural i una Nova Governança per a aquests territoris; també un poble de cultura i patrimoni: Torrebesses, i un visor d’iniciatives de desenvolupament del món rural a Catalunya. ¿I per què es fa tan interessant aquest llibre? Doncs perquè els pobles i les ciutats canvien, i ens aporta idees i reflexions, seductores, sobre aquest món de realitats tan contraposades que ens ha tocat de viure. I tan apassionant!