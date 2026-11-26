Per la vida es perd la vida
Homer escrivia per ser cantat; Sòfocles, per ser declamat; Heròdot, per ser recitat i, Xenofont, per ser llegit, i d’aquestes diferents destinacions de les seves obres n’havia de néixer multitud de diferències entre els seus estils diu Joubert en els seus Pensaments. De poca tirada al text llarg, Joseph Joubert defensava sempre el geni de la brevetat perquè era dels qui s’obsedia per concentrar “el llibre en una pàgina, una pàgina en una frase i la frase en un sol mot”: pensament aforístic, que és del que se serveix el Professor Josep Murgades en el llibre el títol del qual manllevo per a aquest escrit. Però a més a més del dir breu, Joubert també es delia per l’elegància en el format. “M’agraden els llibres petits, el relligat recomana un llibre. Cal que un llibre recomani al seu lector, que només el pot reclamar per l’ornament. Un cert ornament s’ha de trobar fins i tot en els escrits més austers”. Avui, que el mercat editorial és tan generós en edicions molt curades, aquestes seves reflexions es fan del tot actuals. Hauríem de prendre per model Maître Adam, fuster de Nevers, que quan va publicar els seus escrits va començar pel filaberquí i va acabar per les clavilles. I és que tota obra ha de tenir les seves proporcions, el seu caràcter i la seva naturalesa: personalitat. Llibres ben fets, reclamava entre 1754 i 1824 qui va ser secretari de Diderot i amic de Chateaubriand i que pertany a la llarga tradició de moralistes francesos. Ell, que deixà escrit que la funció dels escriptors hauria de limitar-se a posar de moda les veritats de tots els temps si és que “l’objectiu de l’art d’escriure és lliurar a la memòria dels homes allò que hem vist, que hem sabut i que pensem”. I “el que pensem” és el contingut del que és el primer llibre, pròpiament, de Murgades. I escriure’l amb estil, per bé que “el costum d’escriure, fins i tot amb amenitat, no és suficient per tenir-ne, d’estil. Que es té o no es té. No s’aprèn”. Però “en literatura, diu, no ens podem fer els presumits” perquè “els pensaments, un els dibuixa, un altre els pinta, el de més enllà els grava, i de vegades algú els esculpeix”: són els llenguatges de les arts! I en ofegar-nos, ens recomana que salvem del naufragi “els nostres gustos i el nostre judici”.