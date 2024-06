Més Europa, més Lleida

Creado: Actualizado:

Quin lligam hi ha entre el Morera i els 121 habitatges de promoció pública que es construiran als Magraners? Quin vincle existeix entre la renaturalització de la Seu Vella o de les Basses i les vacunes de la covid? O què tenen a veure l’Operació Rambla de Ferran, que dinamitzarà comercialment i turísticament un dels eixos centrals de la ciutat, i les beques Erasmus que faciliten formació a l’estranger i noves mirades per als i les joves estudiants?

Aparentment, estem comparant naps amb cols, projectes locals amb iniciatives que impacten positivament en la vida de prop de 450 milions de persones. Però tots tenen un instigador comú: la Unió Europea. A través de normatives o programes de finançament, Europa contribueix al progrés i a la prosperitat. Aquesta setmana he tingut l’ocasió de visitar una empresa de la nostra ciutat que posa la tecnologia al servei de les persones grans amb robots que els donen suport en el seu dia a dia. És només un exemple dels molts que tenim a Lleida d’emprenedoria i d’esforç, de professionals que posen el seu talent i les seves ganes al servei de la nostra qualitat de vida. No tinc cap dubte que la segona capital de Catalunya ha de ser un motor que generi valor afegit. Però per liderar els canvis socials i per garantir els pilars de l’estat del benestar ens cal prosperitat. I a la inversa: per tal de generar prosperitat necessitem apuntalar l’estat del benestar. Sota l’aixopluc de la democràcia, tothom ha de tenir accés a serveis bàsics com la salut, l’educació o l’habitatge. Aquesta és la filosofia de la Unió Europea que vetlla pel nostre dia a dia més del que ens pensem. Segons l’informe de l’Oficina del Parlament Europeu a Espanya, més de la meitat de les lleis aprovades els últims cinc anys al Congrés i al Senat tenen l’origen en decisions adoptades a Brussel·les. En concret, són 132 normatives relacionades amb l’augment del reciclatge, la reducció dels plàstics, l’eficiència energètica, la sobirania alimentària, el transport sostenible, la cooperació fiscal i la protecció de dades. Lleida ha de sumar en les eleccions d’avui d’acord amb el seu rol, preponderant dins d’un espai que aposta per les oportunitats, per la innovació i per la investigació. Hem de ser referents a escala regional europea. Per aconseguir-ho, les institucions i els representants polítics hem d’esforçar-nos a explicar que Europa és clau per millorar la nostra qualitat de vida. També per preservar i ampliar el refugi de valors que representa la Unió Europea des del final de la Segona Guerra Mundial. Aquesta setmana s’han complert 80 anys del desembarcament de les tropes aliades a Normandia, que va significar l’inici de la fi de l’horror que suposen el feixisme i el nazisme. Les commovedores imatges que hem tornat a recordar parlen per si soles i ens deixen una consigna ben clara: cal contribuir als grans canvis amb la democràcia com a fonament imprescindible. I, sobretot, sense deixar ningú enrere.