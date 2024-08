Per a la infància

Creado: Actualizado:

La justícia social és un compromís però també un deure. Ens preocupem, com a govern municipal, perquè les nostres polítiques garanteixin la qualitat de vida, promoguin la inclusió i assegurin a tothom l’accés als serveis. Proporcionar un major benestar és una prioritat.

Ho fem sempre tenint en compte les necessitats individuals de cadascú, dedicant recursos a qui els necessita, acompanyant amb l’objectiu de donar eines i reinserint sempre que calgui, però també en base a una corresponsabilitat i a unes obligacions tant per part de les institucions com de les persones. Un dels col·lectius als quals focalitzem la nostra actuació és el dels nens i les nenes, que ha de rebre el nostre suport per assegurar el dret a tenir oportunitats de futur i a establir lligams forts i duradors. Ens acabem de dotar d’un nou model d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, presentat el passat mes de juny i treballat conjuntament amb la Universitat de Lleida, que té com a objectiu empoderar les famílies en situacions de dificultat i de vulnerabilitat i donar-los més protagonisme en la cura dels infants.Gràcies a aquesta nova eina, destinem més recursos, més places i més professionals per tal de donar suport als pares i a les mares, així com per garantir l’accés al lleure, a l’escolarització i a la participació activa dels diferents serveis a la ciutat. El nou pressupost, incrementat en un 30%, ens permet duplicar el temps d’atenció a les famílies i als fills o filles. Des del setembre del 2023, la Paeria ha concedit també 163 ajuts per facilitar el lleure en activitats universals, un àmbit essencial per al desenvolupament dels petits i joves. L’esbarjo el concebem com un dret i no un luxe. Perquè tot el procés tingui èxit, és cabdal primer de tot generar entorns de confiança i vincles entre les persones professionals i les mateixes famílies. És la base sobre la qual se sustenta tot el que ve després, com la detecció de les necessitats que té el nen o la nena vinculades a la salut, a la identitat, a l’autoestima, a la comunicació, a les relacions, a l’autonomia, a l’aprenentatge i al temps lliure. De totes aquestes, s’analitzen quines estan cobertes i en quines cal aprofundir. Paral·lelament, es treballa per potenciar les capacitats parentals relacionades amb les cures bàsiques, la seguretat, l’afecte, l’estabilitat emocional, els valors, les normes, l’estimulació i la motivació. Són factors que contribueixen a crear un entorn de protecció dins del nucli familiar. S’estudien, també, els recursos que ofereix l’escola, el barri i la ciutat amb la finalitat de crear nous espais d’oportunitats, cercar opcions de lleure educatiu universal i crear una xarxa per trobar suport familiar. Un cop feta l’anàlisi i dissenyats els objectius, tant els i les professionals com les famílies consensuen un pla de treball amb accions a realitzar en un any, que cal que siguin concretes, temporalitzades i amb un acompanyament. El mètode implementat s’avalua de manera continuada per veure’n l’evolució i ajustar, si cal, el procés de seguiment.El nou model d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència és una aposta innovadora per consolidar un nou paradigma socioeducatiu. No tenim cap mena de dubte que el binomi entre infància i educació és absolutament determinant per al futur de les ciutats i de la societat. Així ho promovem, seguint al peu de la lletra la Convenció dels Drets dels Infants, adoptada el 20 de novembre de 1989 per l’Assemblea General de les Nacions Unides. El text encomana els estats membres a respectar i a promoure la participació plena en la vida cultural i artística de la ciutat. Ens sentim interpel·lades i interpel·lats. Treballar amb i per als infants és imprescindible per avançar en el disseny de la Lleida que volem. Ells i les seves famílies són el nostre centre.