Lleida és única
Paer en cap
Planifiquem i actuem. El Centre Històric no pot esperar i, tot i que l’esclat està per arribar, ja veiem els resultats de les primeres mesures. Estic convençut que recuperar l’habitabilitat al cor de Lleida és la clau de volta d’un nou futur. És un dels fonaments del Pla Integral que treballem i que serà la base per accedir al Pla de Barris de la Generalitat. Però mentre dissenyem una transformació en tots els àmbits, avancem.
Es consoliden els projectes de la dotzena de joves que, a finals de l’any passat, van anar a viure al barri antic en pisos de titularitat municipal i de masoveria urbana en una de les primeres operacions que vam endegar per afavorir l’emancipació. Actualment, tenim en marxa actuacions per construir almenys 50 pisos i calculem que podem arribar a obtenir-ne 700 entre rehabilitació i nova construcció. A Cavallers estem duent a terme 5 operacions que se sumen a les de Boters i Galera, on preveiem 11 immobles per a joves. A més, durant aquest mandat, s’ha millorat l’eficiència energètica a 44 habitatges i es farà en 74 més. Al mateix temps, pensem un espai públic que propiciï punts de trobada i vida comunitària. Ho aconseguim, per exemple, amb la millora paisatgística del turó de la Seu Vella, on hem generat passejos amb ombra, nous arbres i plantes i bancs per al descans i les converses. Per a les estones d’oci, impulsem també l’ampliació de l’oferta de restauració al conjunt monumental amb nous espais on, tant els visitants com les lleidatanes i els lleidatans, ens puguem asseure a admirar la nostra Seu mentre ens refresquem o gaudim de la gastronomia. Perquè, per fer bullir el Centre Històric, cal promoure també el comerç i l’economia. Vuit negocis s’han acollit als programes de bonificacions fiscals per obrir i 14 per reformar locals. Confiem tenir notícies aviat del viver d’empreses tecnològiques, de la proposta perquè el Mercat del Pla sigui un espai cooperatiu d’economia social per a joves emprenedors i de l’hotel de 15 habitacions previst entre la Plaça de Sant Josep i l’Església de Sant Llorenç. I continuem apostant pel Centre Històric com a epicentre del talent. D’allà sorgeixen, per exemple, els espectacles del Centre de Titelles, que serà distingit amb la Creu de Sant Jordi. Felicitats! És una distinció merescudíssima per a una entitat que és referent de la innovació i la creativitat. El cap de setmana vinent, amb la 36a Fira de Titelles, demostrareu de nou que Lleida és capital de les oportunitats també en el món de l’art. Centre Històric i cultura ens identifiquen.
I parlant d’identitat, si alguna cosa ens explica és el compromís amb la terra i amb les persones que la fan productiva. Ha quedat demostrat al ple amb una declaració institucional en la qual els grups municipals expressem el suport més ferm als pagesos i les pageses que viuen els efectes de la pedregada de fa una setmana. Farem tot el que estigui al nostre abast perquè les mesures arribin i perquè el sector agrari sigui escoltat com es mereix. El cop ha estat dur i inesperat. Hem comprovat sobre el terreny els danys però, sobretot, hem respirat la impotència que genera un desastre com aquest després de mesos de treball i sacrifici.
Hem demanat celeritat en els ajuts, que s’acceptin declaracions complementàries per facilitar compensacions justes i la reducció dels mòduls de l’IRPF en la declaració de la renda. Aquesta crisi ha de servir per repensar i enfortir el sistema de garanties i assegurances, que ha de ser més sòlid i realista. Veïns i veïnes de l’Horta, pagesos i pageses, estem amb vosaltres. Compteu amb la nostra solidaritat, el nostre respecte i el nostre agraïment.
Centre Històric i Horta simbolitzen el que fa que Lleida sigui una capital única: la unió entre el món rural i la vida urbana. Però aquesta singularitat no seria possible sense les lleidatanes i els lleidatans que hem de preservar aquest lligam. Crec fermament que les persones amb il·lusions i empenta som, diguin el que diguin, insubstituïbles.