Servei públic
Paer en cap
Un agent de la Guàrdia Urbana explicava, passades les onze de la nit de dilluns, a les portes de la comissaria, que havia viscut una jornada emocionant. Era el dia de l’apagada massiva i arribava cansat però satisfet d’haver estat útil, per exemple, pujant tretze pisos una persona amb problemes de mobilitat. Aquell dia l’havien abraçat i li havien donat les gràcies amb llàgrimes als ulls però l’agraït era ell.
És una mostra de l’esperit de servei públic que va demostrar tot el cos de la Guàrdia Urbana de Lleida. Primer, amb una resposta àgil per regular el trànsit quan es van fondre els semàfors i, al llarg de la jornada, canalitzant emergències, controlant necessitats o calmant l’angoixa de ciutadanes i ciutadans al carrer. En molts casos, a més, es tractava d’agents que dilluns no treballaven però van respondre amb la seva presència a una crida urgent o, simplement, van presentar-se a la comissaria per demanar què podien fer. Estic molt orgullós de la nostra policia local, com també dels voluntaris i voluntàries de Protecció Civil, Mossos d’Esquadra, Bombers de la Generalitat o serveis sanitaris i d’emergències. Col·laborant, vam ser capaços de resoldre una situació insòlita i desconcertant. Però va ser també gràcies a vosaltres, lleidatanes i lleidatans, que vau tenir un comportament exemplar. Seguint les instruccions que se us donaven, mantenint la calma i ajudant en tot el que calgués. Entitats, empreses i particulars van contactar amb nosaltres per posar-se a disposició i oferir-se. És evident que una crisi com aquesta no és mai desitjada però, per sort, també treu el millor de les persones.
La inesperada apagada elèctrica de dilluns ens va fer sentir fràgils i vulnerables. De fet, tot i haver evitat incidències rellevants, hem obert un procés de reflexió i d’anàlisi per estar encara més preparats. La Paeria compta amb un protocol per a casos d’emergència, que està recollit en el Document Únic de Protecció Civil Municipal. Tenim, per tant, una línia marcada de com procedir. No obstant això, la completarem, ja que hem après d’un fet que no s’havia produït mai. Treballarem per assegurar més vies de comunicació a temps real, destinant-hi més recursos i explorant noves o velles solucions que no ens facin tan dependents de l’electricitat ni de la cobertura mòbil. Ens assegurarem que les atencions arribin a cada racó, sense deixar-nos ningú.
Us deia a l’inici que estic orgullós de la tasca dels cossos i forces de seguretat i d’emergències. Ho he expressat aquesta setmana també amb motiu de la celebració del Dia de les Esquadres. En aquest marc, he deixat clar, a més, el meu suport i el meu desig sincer de recuperació als agents dels Mossos d’Esquadra que van resultar ferits en una actuació al barri de la Mariola. Com a alcalde, exigeixo detencions i condemnes. Aquests atacs no poden quedar, de cap manera, sense càstig. Tot el pes de la llei ha de recaure sobre les persones que no estan disposades a respectar les normes que han de regir en una societat basada en els drets i en els deures.
Però també en valors com la solidaritat i la cooperació. I la ferma creença que avancem més i millor si ho fem col·lectivament, sense deixar ningú enrere. Aposto per una Lleida segura i cívica, tolerant i respectuosa. Compto amb vosaltres, n’estic segur. M’ho heu demostrat.