Lleida, present i futur
Alcalde de Lleida
Les ciutats aspiren a créixer i a evolucionar. Com les persones i les famílies. Quan s’incorporen nous membres, neixen noves necessitats. Cal pensar en l’espai que ocuparan i comptar amb els recursos per facilitar-los el desenvolupament. Si el creixement està planificat, impera l’ordre i és més fàcil superar els imprevistos que sempre regala el dia a dia. Per a bé i per a mal. Amb una bona organització, a més, es creen oportunitats de present i de futur que s’han d’aprofitar. Això sí, el camí s’ha de llaurar amb ambició però també amb afecte.
I així, amb rigor i amb estima, liderant i obrint-nos a la participació, és com estem elaborant un dels documents més importants per a Lleida: el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Partim d’una capital que supera ja els 150.000 habitants i, si no canvien les projeccions, el 2050 haurem arribat als 180.000. Hem d’estar preparades i preparats. Aquesta setmana hem fet un pas endavant en aquest sentit, amb la presentació dels eixos sobre els quals estem dissenyant la Lleida dels pròxims 15 anys. Avancem cap a una ciutat de qualitat urbana, social i mediambiental, amb més zones verdes, amb més habitatge assequible, on es pugui viure bé, passejar i gaudir, que aposti per valors com la cohesió social, i per una Horta productiva que ens consolidi com a capital agroalimentària. Aquest és el Pla del consens, del canvi de model, del creixement econòmic. Lleida és la segona capital de Catalunya i, a més a més, serà el nou motor econòmic de Catalunya, posicionant-se també a escala regional europea.
Gràcies al POUM, disposarem de fins a sis milions de metres quadrats de sòl industrial i generarem noves zones d’atracció comercial al centre de la ciutat. Avançarem, també, en un nou recinte firal, en el trasllat de la presó fora del nucli urbà i en la Ciutat Esportiva de Lleida als Mangraners. Disposarem de millors connexions tant per l’interior de la ciutat com per moure’ns cap al món de manera eficient i sostenible. Preveiem com creixem cap a fora, però partint d’una evolució des de dins. Tenim en compte i, de fet, prioritzem la renovació i la transformació urbana del Centre Històric, de la Mariola, dels barris de l’Eixample o l’ampliació dels Camps Elisis. I apostem pel nou Districte de l’Estació, que acabarà de cosir la fractura de les vies entre el centre i Pardinyes, Balàfia o el Secà, contribuint a la vegada a potenciar l’Eix Comercial. Mirem el futur però no l’esperem quiets. Al contrari. Ja es comencen a notar els canvis derivats del nou contracte de jardineria que ha arrencat aquest mes de juny. Ens fa il·lusió veure com es va embellint la ciutat. Ara tenim un servei ajustat a les necessitats reals de Lleida. Hem augmentat el pressupost en un 53,6 per cent, arribant als 5,1 milions d’euros anuals. Això, a la pràctica, es tradueix en més personal i més mitjans per vetllar pel bon estat de l’arbrat i les zones verdes de la ciutat, que cada cop són i seran més. Estem fent tot el possible perquè estigueu orgulloses i orgullosos de l’aspecte de Lleida, perquè cada matí, quan ens aixequem, la ciutat estigui en les millors condicions. Però també necessitem que els lleidatans i les lleidatanes respongueu i col·laboreu per mantenir la ciutat neta i endreçada. Si volem una Lleida millor i més bonica, l’hem de cuidar entre totes i tots. I això vol dir civisme, complicitat, convivència i compromís. Ja ho veieu, tenim plans engrescadors i caminem amb pas ferm perquè dia rere dia noteu que avancem i transformem. I volem fer-ho amb totes i tots vosaltres. Us demanem que sigueu corresponsables de tots aquests canvis que fan que, cada cop més, puguem presumir de Lleida.