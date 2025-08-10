Amb la ciutadania, a cada barri
Alcaldessa accidental de Lleida
Governar vol dir escoltar i intentar posar les coses fàcils. És actuar, innovar i prendre decisions. A Lleida, ens prenem molt seriosament aquestes premisses. Volem ser una administració útil, propera i accessible. Que arribi on cal, quan cal i com cal. Avancem amb un objectiu clar: acostar l’Ajuntament als barris i a les persones.
Aquesta vocació de servei es concreta en accions reals. Per exemple, en les més de 25 sessions informatives als centres cívics, que ens han permès explicar de primera mà les novetats en els sistemes de tràmits i de bonificacions. També, en la implementació de nous canals d’atenció com el WhatsApp, a través del qual s’han atès més de 575 peticions des del maig del 2025, o en la posada en marxa del servei d’assistència digital OAC360, que ha realitzat 22.915 consultes entre l’1 de gener i el 31 de juliol del 2025 i que ha rebut una valoració molt positiva per part dels usuaris. També hem posat en marxa el LIAM, el nou assistent intel·ligent municipal, que en poc més d’un mes ha registrat 570 consultes.
Us he parlat de les eines digitals, però vull explicar-vos una altra iniciativa que, en aquest cas, facilita els tràmits de manera presencial. És l’Oficina d’Atenció Ciutadana que hem obert a la Bordeta. Aquesta finestra de barri és una prova pilot que neix amb voluntat de créixer. Neix per ajudar, des de la proximitat, en qüestions que afecten el dia a dia com els empadronaments o els certificats. Els veïns i les veïnes de la Bordeta i dels Mangraners disposen d’un punt d’atenció integral al costat de casa i sense la necessitat d’haver-se de desplaçar al centre de la ciutat. Si funciona bé, en desplegarem d’altres a barris com la Mariola o el Secà de Sant Pere. Aquest és el camí: descentralitzar, acostar i facilitar.
Aquest compromís amb una administració moderna, propera i útil ha estat reconegut un cop més per l’Administració Oberta de Catalunya. Al maig, la Paeria va rebre el primer premi, compartit amb Reus, en la categoria de municipis de més de 50.000 habitants dels Reconeixements Administració Oberta 2024. Anem en bona direcció. El guardó reconeix la tasca de transformació digital i govern obert que impulsem des de l’Ajuntament i és un reconeixement que vull fer extensiu a tots els professionals que treballen diàriament per fer-ho possible. Com a regidora de Bon Govern, aquest premi confirma que les eines digitals han d’estar sempre al servei de les persones. Han de fer la vida més senzilla i no més complicada.
A Lleida, apostem per un govern basat en la transparència, l’eficiència i la responsabilitat pública. La nova web on mostrem amb detall l’estat d’execució del Pla d’Actuació Municipal (PAM) n’és un exponent. Ja estem en el 61 per cent i si parlem només de la Regidoria de Bon Govern arribem al 64 per cent, fet que demostra el compromís amb els objectius fixats. Això vol dir que ens conformem? Rotundament no. Avançarem en la posada en marxa de noves plataformes en línia per facilitar l’accés als serveis amb un llenguatge senzill i una comunicació clara. Desenvoluparem portals web, aplicacions i nous canals a les xarxes socials municipals per recollir les vostres propostes o suggeriments. El bon govern és més que una estratègia administrativa. És un compromís amb valors com la justícia, la participació ciutadana, la inclusió i la sostenibilitat. Per això, continuarem apostant per mecanismes de participació activa i presencials, com les reunions comunitàries als barris i les enquestes públiques o en línia, que ajuden a copsar les necessitats reals de la població i a prendre decisions fonamentades.
Un bon govern avança escoltant a tothom i tenint en compte a tothom. Un bon govern facilita la generació de noves oportunitats i fer realitat els projectes de vida. És el que aposta per un sistema fiscal més just i redistributiu, que promou la inversió i que redueix les desigualtats. És el que gestiona amb rigor, però amb empatia. El bon govern no és només una manera de fer, sinó que és una manera de ser.