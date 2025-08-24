Empatia, estima i dignitat
Alcalde accidental de Lleida
A Lleida percebem la vellesa com una etapa plena, amb oportunitats de desenvolupament personal, de recerca del benestar, de participació activa i, sobretot, reconeixent a les persones el seu dret a ser cuidades i tingudes en compte. Aquesta mirada guia les polítiques municipals adreçades a les persones grans. Parteix del reconeixement del seu valor a la societat i inclou l’acompanyament en totes les dimensions de la vida quotidiana.
Des de la Regidoria de Persones Grans impulsem prop d’un centenar d’activitats destinades a promoure el benestar, la salut i el desenvolupament personal de la població sènior. Tallers de memòria, caminades saludables, propostes culturals i artístiques, relacions entre iguals i programes intergeneracionals formen part d’un calendari dinàmic i obert. A més, acostem als barris les accions per trencar la bretxa digital, amb iniciatives al Centre Històric, la Mariola, Balàfia o la Bordeta, que faciliten l’accés als dispositius i a la formació perquè ningú quedi enrere.
Però no ens limitem a l’organització d’activitats perquè entenem que les persones grans han de tenir una veu important a la vida col·lectiva. Per això, treballem nous espais de participació que recullin opinions i propostes sobre qüestions que afecten el dia a dia de la ciutat, com el transport, l’accessibilitat o el civisme. No es tracta només d’escoltar, també cal fer ciutat sobre la base de la saviesa i l’experiència d’una generació que ha sostingut i ha tirat endavant el país.
L’acompanyament i l’autonomia són essencials i cal garantir-los. En aquest sentit, un dels serveis més valuosos que impulsem des de la Paeria és la teleassistència, que compta amb més de 6.400 usuaris i usuàries. Està sempre operatiu i ofereix resposta immediata a les necessitats de les persones, especialment, les que viuen situacions de solitud. Mantenim la gratuïtat del servei i l’estem preparant per al futur, incorporant noves eines digitals que el faran més àgil, més predictiu i amb una oferta d’atencions més diversa.
També estem elaborant el nou Pla de Residències de Lleida, una eina estratègica que ens ha de permetre anticipar i estructurar les places residencials i de centres de dia que la ciutat necessitarà els pròxims anys. Aquest pla analitza el creixement de la població major de 65 anys barri per barri i pretén garantir una oferta equilibrada i de qualitat, amb nous models més humanitzats, integrats als barris i centrats en les persones. En aquest ecosistema de suport cal destacar també un col·lectiu sovint invisible però fonamental: les persones cuidadores, moltes d’elles dones, que són el principal pilar del sistema de cures. La seva feina constant i sensible té un valor incalculable, no només per a les persones ateses, també per al conjunt de la societat. Els devem, per tant, accions que millorin el seu benestar i facin efectiva la seva tasca. Amb aquest objectiu, estem desenvolupant programes d’acompanyament i formació dirigits a les persones cuidadores, que podran així, a la vegada, compartir les inquietuds, les necessitats i les pors que els planteja el dia a dia.
A Lleida seguim construint una ciutat que reconeix les persones grans com a protagonistes actives i valuoses en la vida de la comunitat. Ha de ser una actitud col·lectiva i un compromís social que han d’anar acompanyats de polítiques públiques que garanteixin l’autonomia, la innovació, la participació i el benestar. Perquè davant la incertesa o la fragilitat, totes i tots hem de trobar una mà estesa i una ciutat que respon amb empatia, estima i dignitat.