Recollir els fruits
Paer en cap de Lleida
Una llar ens dona un univers d’intimitat. És l’indret que acull i que recull la infinitat d’il·lusions, d’esforços i d’esperances que, en una etapa o altra de la vida, viatgen amb nosaltres. Una casa o un pis són la base perquè tota persona o família tingui no només el dret sinó l’oportunitat de seguir dibuixant i construint el seu projecte vital. Soc conscient de la dificultat existent per accedir a l’habitatge.
I que tampoc no només n’hi ha prou amb dir-ho sinó que cal actuar. Hi ha una cosa que hem de tenir molt clara: Per molts avenços socials que aconseguim, correm el risc que quedin aigualits si no garantim un accés a l’habitatge digne i a preu assequible.
Aquesta setmana hem tingut bones notícies que ens conviden a l’optimisme. A hores d’ara s’estan construint o a punt d’aixecar-se 752 nous habitatges a Lleida, 159 dels quals són de protecció oficial. Ja us puc avançar que aquesta xifra s’enfilarà aviat perquè acabem de tancar un acord per aixecar-ne cent més en dos punts concrets de la ciutat. Una vuitantena al carrer Francesc Bordalba i Montardit i els altres vint al bell mig del Centre Històric. Concretament serà al gran solar que hi ha al carrer Cavallers, tot davant del Parador del Roser. Es tracta d’una operació d’una gran magnitud. Perquè us en feu una idea: és el terreny on hi havia els edificis situats entre els números 28 i 38. Quan fa gairebé un any que es van enderrocar els últims pisos deshabitats que hi quedaven, vam explicar les nostres intencions: augmentar l’oferta residencial a la ciutat i, molt especialment, al Barri Antic, que està vivint un procés de transformació amb una trentena d’operacions en marxa.
Tot això no deixa de ser un resultat bo i esperançador, però encara no podem cantar victòria. És veritat que si seguim amb la projecció prevista, calculem que en un termini d’un any i mig Lleida superarà la situació de ciutat tensionada. I això és gràcies a la feina que anem fent des que vam entrar al govern municipal i que ja ens permet obrir noves carpetes i tancar-ne d’altres, com la dels Mangraners. Allà, ja s’han enllestit els 42 primers pisos de lloguer assequible, que estan a punt perquè els primers inquilins entrin a viure-hi. La resta, fins a arribar als 141, estaran acabats a la primavera.
Els immobles, que s’han construït fruit de la col·laboració publicoprivada, han comptat amb finançament procedent de Fons Europeus i amb la participació de l’Ajuntament de Lleida. Els hem visitat aquesta setmana amb la ministra d’Habitatge i Agenda Urbana del Govern d’Espanya, Isabel Rodríguez, i la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque. La col·laboració institucional és bàsica per tirar endavant els projectes. En aquest sentit, estic molt satisfet també en saber que la Generalitat ha adjudicat el concurs d’idees per redactar el projecte de la nova seu de la Delegació del Govern de la Generalitat a l’antic solar de Magisteri, al Centre Històric. L’impuls d’aquest nou edifici, que és una reivindicació històrica, inclourà actuacions a l’espai públic que tindran continuïtat fins al Turó de la Seu Vella.
La nova seu, que acollirà fins a 1.300 treballadors i contribuirà a generar més vida al barri, és part dels acords de la comissió bilateral entre l’Ajuntament de Lleida i la Generalitat, constituïda el passat mes de maig. Avancem i complim.
El cor de la ciutat està sent aquests dies l’epicentre de les Festes de la Tardor, que conviuen amb la renovada proposta per a la Fira de Sant Miquel. Tornem a desplegar l’energia de les entitats i de l’enorme talent de casa. No en tinc cap dubte després d’escoltar emocionat el pregó ballarí de la Irene, la Montse, la Sandra i la Rosa Mari. Coincideixo plenament que la dansa és vida i que el batec del ball i de la cultura és la nostra força. La força que desprenia el Paco Viladrich, referent cultural i present també a totes les festes, traspassat aquesta setmana i a qui m’agradaria recordar en aquest escrit. Us animo a acabar de gaudir d’aquestes festes amb l’esperit de convivència, respecte i civisme. Visca Lleida i visca les Festes de la Tardor!